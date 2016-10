Classica 20:15 bis 20:45 Dokumentation Buchbinders Beethoven D 2011 Stereo 16:9 Merken Pianist Rudolf Buchbinder und Kritiker Joachim Kaiser im Gespräch über Ludwig van Beethovens 5 Klavierkonzerte, die Buchbinder als Solist und Dirigent mit den Wiener Philharmonikern aufgenommen hat. Buchbinder, geboren 1946 in Leitmeritz, zählt zu den führenden Pianisten der internationalen Musikszene. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bezeichnete ihn als einen der "wichtigsten und kompetentesten Beethoven-Spieler unserer Tage". Klassik und Romantik bilden einen Schwerpunkt in seinem Repertoire, aber er widmet sich auch der zeitgenössischen Musik. Viele Komponisten begleiten ihn ein Leben lang. In Google-Kalender eintragen Moderation: Joachim Kaiser Gäste: Gäste: Rudolf Buchbinder (Pianist) Originaltitel: Buchbinders Beethoven