Gustav Mahlers 3. Sinfonie unter der Leitung von Leonard Bernstein, einem der wichtigsten Mahler-Interpreten des 20. Jahrhunderts. Mit Christa Ludwig (Alt), dem Wiener Staatsopernchor, den Wiener Sängerknaben und den Wiener Philharmonikern. Diese Aufnahme entstand 1972 im Musikvereinssaal in Wien. "Meine Sinfonie wird etwas sein, was die Welt noch nicht gehört hat! Die ganze Natur bekommt darin eine Stimme" (Gustav Mahler). Gäste: Christa Ludwig (Alt) Originaltitel: Mahler: Sinfonie Nr. 3 d-Moll