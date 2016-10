Classica 00:30 bis 02:25 Musik Christian Thielemann und Maurizio Pollini in Dresden 2 Ferruccio Busoni: "Lustspiel-Ouvertüre op. 38" / Johannes Brahms: "Klavierkonzert Nr. 2 B-Dur op. 83" & "Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 73" D 2013 Stereo 16:9 Merken Ferruccio Busoni (1866-1924): Lustspiel-Ouvertüre op. 38 - Johannes Brahms (1833-1897): Klavierkonzert Nr. 2 B-Dur op. 83 & Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 73. Konzertaufzeichnung aus der Semperoper Dresden. Maurizio Pollini (Klavier), Christian Thielemann, Staatskapelle Dresden. Pollini, geboren am 5. Januar 1942 in Mailand, zählt zu den besten Pianisten unserer Zeit. Als "ernster Mensch, der die Bequemlichkeit scheut" (Pollini über sich selbst) arbeitet er wie besessen an seiner faszinierenden Perfektion. Christian Thielemann ist seit 2012 Chefdirigent der Staatskapelle Dresden. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Maurizio Pollini Originaltitel: Christian Thielemann und Maurizio Pollini in Dresden - Brahms, Klavierkonzert Nr. 2 & Sinfonie Nr. 2 Musik: Johannes Brahms, Ferruccio Busoni