Classica 22:10 bis 22:20 Musik Mozart, Fantasie für Klavier d-Moll KV 397 D, A 1971 Stereo 16:9 Merken Emil Gilels spielt die Fantasie für Klavier d-Moll KV 397 von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Diese Aufnahme entstand beim Carinthischen Sommer 1971 in Ossiach. Für seine atemberaubenden Interpretationen wurde der russische Pianist Emil Gilels (1916-1985) international gefeiert. "Gilels ist ein Meisterinterpret, ein meditativ schürfender Poet am Klavier, ein Künstler seriösesten Ranges, der nie mogelt, bar zahlt und die Tradition großer Interpretation neben wenigen anderen in unserer Zeit vertritt" (Joachim Kaiser in der Süddeutschen Zeitung). In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Emil Gilels Originaltitel: Mozart, Fantasie für Klavier d-Moll KV 397 Kamera: Yngve Mansvik Musik: Wolfgang Amadeus Mozart