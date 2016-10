Classica 03:15 bis 04:40 Musik Andris Nelsons dirigiert Debussy, Britten und Rachmaninow Benjamin Britten: Les Illuminations op. 18 / Sergej Rachmaninow: Symphonische Tänze op. 45 NL 2013 Stereo 16:9 Merken Claude Debussy (1862-1918): Six épigraphes antiques - Benjamin Britten (1913-1976): Les Illuminations op. 18 (Ian Bostridge, Tenor) - Sergej Rachmaninow (1873-1943): Symphonische Tänze op. 45. Royal Concertgebouw Orchestra; Leitung: Andris Nelsons. 1888 wurde in Amsterdam das Concertgebouw eröffnet. Die ausgezeichnete Akustik macht den prachtvollen Bau zu einem der besten Konzertsäle der Welt. Im Herbst 1888 erfolgte die Gründung des "Concertgebouworkest", das zu den führenden Orchestern der Musikszene zählt. Zum 100jährigen Jubiläum verlieh Königin Beatrix dem Orchester den Titel "Königlich". In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Ian Bostridge (Tenor) Originaltitel: Nelsons Conducts Rachmaninov Musik: Claude Debussy, Benjamin Britten, Sergej Rachmaninow

