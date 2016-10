Classica 00:45 bis 02:15 Musik Hollywood in Vienna - Magic Moments A 2011 Stereo 16:9 Merken Die Gala der Filmmusik mit dem Titel "Magic Moments" läßt das Wiener Konzerthaus in Hollywood-Glanz erstrahlen; das ORF Radio-Sinfonieorchester Wien begibt sich in magisch-musikalische Welten. So steht u. a. ein Flug mit außerirdischen Wesen ("E. T."), der Ritt auf Flugdrachen ("How to train your Dragon"), der Besuch von Peter Pans Neverland ("Wenn Träume fliegen lernen", "Hook"), eine Zeitreise ("Zurück in die Zukunft") sowie ein "Farewell to Harry Potter" mit den schönsten Melodien der Filmserie auf dem Programm. Werke von Erich Wolfgang Korngold, John Williams, Alan Silvestri und anderen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Nadine Beiler, Xavier de Maistre Originaltitel: Hollywood in Vienna - Magic Moments Musik: Bruce Broughton, John Williams, Alan Silvestri, Erich Wolfgang Korngold, John Powell, Max Steiner, N