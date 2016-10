Classica 21:40 bis 00:20 Oper Bizet, Carmen E 2010 Stereo 16:9 Merken Aus dem Gran Teatre del Liceu, Barcelona: "Carmen" von Georges Bizet (1838-1875). Musikalische Leitung: Marc Piollet - Inszenierung: Calixto Bieito. Mit Béatrice Uria Monzon (Carmen), Roberto Alagna (Don José), Erwin Schrott (Escamillo) und Maria Poplavskaya (Micaëla). Der katalanische Regisseur Calixto Bieito führt die Oper fort von einem musealen Theaterbetrieb und macht mit unkonventionellen Inszenierungen in aller Welt auf sich aufmerksam. Bizets "Carmen" läßt er in den 1980er Jahren spielen. Für die Geschichte um Erotik, Eifersucht und Gewalt steht eine exzellente Besetzung zur Verfügung. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Béatrice Uria Monzon (Carmen) Roberto Alagna (Don José) Marina Poplavskaya (Micaëla) Erwin Schrott (Escamillo) Originaltitel: Carmen Musik: Georges Bizet