Klassik Rolando Villazón singt Händel-Arien GB 2008 Stereo 16:9 Im Händel-Jahr 2009, zum 250. Todestag des sächsischen Meisters, hat der mexikanische Tenor Rolando Villazón ein Soloalbum mit Arien von Georg Friedrich Händel veröffentlicht. Der Sänger wurde bisher mit großen Opernpartien des 19. Jahrhunderts gefeiert, doch mit seinem Ausflug in die Barockmusik erweist Villazón sich als stilsicherer Interpret. "Nach den ersten Proben merkte ich, daß er eine fantastische Stimme für Barockmusik hat", berichtet der Dirigent Paul McCreesh, ein renommierter Spezialist auf dem Gebiet der Alten Musik. Mitschnitt aus der St. Paul's Church in Deptford, London. Gäste: Rolando Villazón (Tenor), Rebecca Bottone (Sopran), Timothy Travers-Brown (Countertenor), Gabrieli Players Originaltitel: Rolando Villazón singt Händel-Arien Musik: Georg Friedrich Händel