Classica 20:15 bis 22:00 Musik David Zinman und Julia Fischer in Prag Antonín Dvorák: In der Natur, Konzertouvertüre op. 91 / Bohuslav Martinu: Violinkonzert Nr. 2 g-Moll H. 293 / Paul Hindemith: 3. Satz aus der Sonate für Violine allein g-Moll op. 11/6 / Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 ""Pastorale"" Antonín Dvorák (1841-1904): In der Natur, Konzertouvertüre op. 91 - Bohuslav Martinu (1890-1959): Violinkonzert Nr. 2 g-Moll H. 293 - Paul Hindemith (1895-1963): 3. Satz aus der Sonate für Violine allein g-Moll op. 11/6 - Ludwig van Beethoven (1770-1827): Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 "Pastorale". Julia Fischer (Violine), Tschechische Philharmonie; Leitung: David Zinman. Die weltberühmte deutsche Geigerin ist ein glühender Verfechter von Martinus Musik: "Wenn ich sie spiele, sagen die Menschen, das ist phantastische Musik, so schöne Melodien, so emotional, so richtig romantisch" (Julia Fischer).