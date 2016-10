Classica 04:00 bis 06:00 Musik Andris Nelsons und Yefim Bronfman in Luzern Ludwig van Beethoven: Ouvertüre zum Festspiel "Die Ruinen von Athen" op. 113 / Ludwig van Beethoven: Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur op. 73 / Nikolai Rimsky-Korsakow: Scheherazade CH 2011 Stereo 16:9 Merken Konzertaufzeichnung vom Lucerne Festival mit Yefim Bronfman (Klavier) und dem Koninklijk Concertgebouworkest unter der Leitung von Andris Nelsons. Beethoven: Ouvertüre "Die Ruinen von Athen" op. 113 - Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur op. 73; Rimsky-Korsakow: Scheherazade. Yefim Bronfman wurde 1958 in Taschkent (Usbekistan) geboren. Mit dem Debüt beim New York Philharmonic unter Zubin Mehta begann 1978 seine internationale Karriere. Seit er als junger Musikchef am Opernhaus Riga Wagners "Ring" meisterte, gilt Andris Nelsons (*1978) als eine der großen Begabungen der jüngeren Dirigentengeneration. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Yefim Bronfman Originaltitel: Nelsons in Luzern Musik: Ludwig van Beethoven, Nikolai Rimski-Korsakow