Classica 03:15 bis 04:00 Porträt Erinnerungen an Wieland Wagner D 1990 Stereo 16:9 Merken Wieland Wagner (1917-1966), der Enkel Richard Wagners, übernahm nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen mit seinem Bruder Wolfgang die Leitung der Bayreuther Festspiele. Mit seinen Inszenierungen, die das Werk universell als psychologisch zu deutendes Symbol auffassen und in hohem Maße mit Stilisierungen und Lichtwirkungen arbeiten, setzte er neue Maßstäbe in der Opernregie. Die Dokumentation zeigt den Regisseur und Festspielleiter Wieland Wagner im Gespräch und bei der Arbeit. Berichte von Künstlern, mit denen er arbeitete, und Ausschnitte aus seinen Inszenierungen illustrieren das Filmportrait. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Erinnerungen an Wieland Wagner

