Karl Richter (Cembalo) spielt die Chromatische Fantasie und Fuge d-Moll BWV 903 von Johann Sebastian Bach (1685-1750). Aufgenommen im Dezember 1969 im Kloster Ottobeuren. Der 1926 in Plauen geborene Pfarrerssohn Karl Richter zählte bis zu seinem Tod im Jahr 1981 zu den bedeutendsten Bach-Interpreten des 20. Jahrhunderts. Nach dem Studium in Leipzig war Richter Organist der Leipziger Thomaskirche, dann wurde er als Professor für Orgel nach München berufen, wo er den Münchner Bach-Chor und das Münchner Bach-Orchester gründete und als Chorleiter und Dirigent ein richtiges Bach-Imperium aufbaute. Gäste: Karl Richter (Cembalo) Originaltitel: Bach, Chromatische Fantasie und Fuge in d-Moll, BWV 903