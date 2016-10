Classica 20:15 bis 20:25 Klassik Bach, Toccata und Fuge d-Moll BWV 565 D 1969 Stereo 16:9 Merken Karl Richter (Orgel) spielt Toccata und Fuge d-Moll BWV 565 von Johann Sebastian Bach (1685-1750). Diese Aufnahme entstand im Dezember 1969 in Ottobeuren. Der 1926 in Plauen geborene Pfarrerssohn Karl Richter zählte bis zu seinem Tod im Jahr 1981 zu den bedeutendsten Bach-Interpreten des Jahrhunderts. Nach dem Studium in Leipzig war Richter zwei Jahre lang Organist der Leipziger Thomaskirche, dann wurde er als Professor für Orgel nach München berufen, wo er den Münchner Bach-Chor und das Münchner Bach-Orchester gründete und als Chorleiter und Dirigent ein richtiges Bach-Imperium aufbaute. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Karl Richter (Orgel) Originaltitel: Bach, Toccata und Fuge d-Moll BWV 565 Kamera: Franz Hofer, Kurt Brückner Musik: Johann Sebastian Bach