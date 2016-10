Classica 04:55 bis 06:00 Musik Schubert, Sinfonie C-Dur D 944 A, D 1966 Stereo 16:9 Merken Die Wiener Symphoniker unter der Leitung von Karl Böhm spielen die "Große" C-Dur-Sinfonie von Franz Schubert (1797-1828). Dieses letzte symphonische Werk Schuberts, 1825/26 niedergeschrieben, wurde erst in Schuberts Nachlaß durch Robert Schumann entdeckt und 1839 durch Felix Mendelssohn Bartholdy im Leipziger Gewandhaus uraufgeführt. Nie komponierte Schubert verschwenderischer und übermütiger als in seiner Neunten: "Sie trägt den ewigen Jugendkeim in sich" (Robert Schumann). In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Schubert, Sinfonie C-Dur D 944 Musik: Franz Schubert