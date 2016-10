Classica 20:15 bis 20:35 Musik Händel, Feuerwerksmusik D 1970 Stereo 16:9 Merken Das Münchener Bachorchester unter der Leitung von Karl Richter spielt die Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel (1685-1759). Aufgenommen im April 1970 im Schloß Oberschleißheim. Die "Music for the Royal Fireworks" ist zweifellos eines der großartigsten Orchesterwerke, die Händel geschrieben hat; sie entstand als Auftrag König Georg II. zur Feier des Aachener Friedens, der 1749 das Ende des Streites um die österreichische Thronfolge markierte. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Händel, Feuerwerksmusik Musik: Georg Friedrich Händel