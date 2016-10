Sky Sport HD (1) 20:30 bis 22:45 Fußball Live Fußball: UEFA Champions League FC Rostow (RUS) - Atlético Madrid, Gruppenphase 3. Spieltag, Mittwoch Stereo Live 16:9 HDTV Merken Beim 0:5 in München schien es so, als sei die Königsklasse mindestens eine Nummer zu groß für Rostow. Beim Heimspiel gegen die PSV in Runde 2 zeigten die Russen, dass sie zumindest zu Hause mithalten können und erkämpften ein 2:2. Der nächste Gast Atlético ist allerdings aus anderem Holz geschnitzt als Eindhoven. Die Spanier, Finalist 2014 & 2016, bezwangen zuletzt die Bayern und Coach Diego Simeone freute sich: "Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Die Leistung meiner Mannschaft war über 90 Minuten sehr gut. Die Truppe ist seit vier Jahren zusammen und wir wissen, was wir spielen wollen. Der Kopf lässt die Beine laufen." In der Gruppe D läuft Atléti nach zwei 1:0-Erfolgen vor In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League