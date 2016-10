Sky Sport HD (1) 20:30 bis 22:45 Fußball Live Fußball: UEFA Champions League ZSKA Moskau - AS Monaco, Gruppenphase 3. Spieltag, Dienstag Stereo Live 16:9 HDTV Merken ZSKA nur in Momenten CL-reif, Monaco durchgehend defensiv diszipliniert - diese Vorzeichen verheißen nicht unbedingt ein Fußball-Spektakel in Moskau. Aber vielleicht wird's unterhaltsamer als erwartet: Zum einen sind die Russen nach dem 2:2 in Leverkusen und der 0:1-Heimniederlage gegen die "Spurs" schon fast zum Siegen verdammt. Zum anderen steuern die Monegassen mit ihrem Vier-Zähler-Start nicht nur selbstbewusst auf Achtelfinalkurs, sondern auch selbstkritisch: "Wir sind nicht zufrieden mit der Art, wie wir gespielt haben, und werden daran arbeiten", erklärte Mittelfeldspieler Tiémoué Bakayoko nach dem 1:1 gegen Bayer. Zum Auftakt hatte Monaco 2:1 bei Tottenham gewonnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League