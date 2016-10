Sky Sport HD (1) 19:20 bis 20:15 Golf Golf: PGA Tour Champions Highlights Toshiba Classic in Newport Beach, Kalifornien (USA) 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Beim Toshiba Classic galt es, 1,8 Millionen US-Dollar Preisgeld zu verteilen. In Newport Beach kämpften schließlich im Playoff die US-Golfer Jay Haas und Bart Bryant um den Siegerscheck in Höhe von 270.000 Dollar. Ein Loch genügte für die Entscheidung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie