Sky Sport HD (1) 02:00 bis 04:00 Golf Golf: European Tour British Masters supported by Sky Sports, 3. Tag in Chandler's Green (Großbritannien) 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Britische Wochen auf der European Tour! Nach der Alfred Dunhill Links Championship in Schottland reist die Golf-Elite diese Woche nach England. Dort findet das von Sky Sports gesponserte British Masters statt. Bei dem Turnier, das auf dem Kurs namens "The Grove" gespielt wird, treffen sich Top-Golfer aus aller Welt. Unter anderem schlagen Lee Westwood, Danny Willett, Andrew Johnston, Bernd Wiebserger und Titelverteidiger Matthew Fitzpatrick ab. Der Titelträger ist der jüngste Sieger des British Masters. Aus Deutschland treten u.a. Marcel Siem, Florian Fritsch und Maximilian Kieffer an. Sky überträgt das Turnier von Donnerstag bis Sonntag täglich exklusiv live und in HD. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 392 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 197 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 122 Min. The Unborn

Horrorfilm

ZDF 02:25 bis 03:45

Seit 67 Min.