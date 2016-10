Junior 16:10 bis 16:30 Trickserie Kein Keks für Kobolde Von Füchsen und Fallen D, B, AUS 2012 Stereo 16:9 Merken Eine Füchsin stülpt auf der Suche nach Futter für ihre Jungen den ganzen Campingplatz um, auch die Futterhöhle der Kobolde. Schnell tritt an die Stelle von Neunauges, Feuerkopfs und Siebenpunkts Wut über den Diebstahl der Vorräte ihr mildtätiges Herz. Den kleinen Füchschen wünschen sie nur Gutes! Da taucht ein Jäger auf, der einen scharfen Hund mit sich führt und der im Namen der Frau Bürgermeisterin Fischhaut den Wald von allen denen befreien soll, die den Campingplatz wie eine Müllkippe aussehen lassen. Seine Fallen werden auch Mia gefährlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Woodlies Regie: Alexs Stadermann Drehbuch: Philip Dalkin Musik: Guy Michelmore

