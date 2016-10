Junior 12:20 bis 12:45 Trickserie Anne mit den roten Haaren Die verschwundene Brosche J 1979 Stereo Merken Anne freut sich auf ein geplantes Picknick. Aber Marilla beschuldigt sie, ihre Amethystbrosche genommen zu haben und verordnet Stubenarrest.Anne denkt gar nicht daran, sich für etwas zu entschuldigen, was sie nicht getan hat. Marilla und sie reden kein Wort mehr miteinander. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Anne Of Green Gables Regie: Osamu Takahata Drehbuch: Seijiro Kamiyama Musik: Shigeto Moori