Junior 15:40 bis 16:05 Trickserie Dogstar - Hunde im Weltraum Verliebt - verfolgt - verflixt! AUS, D 2007 Stereo 16:9 Merken Die Glorius hat kein Wasser mehr an Bord und landet auf dem grünen Planeten Karzol. Plötzlich ist ihr Raumschiff verschwunden und affenähnliche Aliens greifen sie an. Es stellt sich aber heraus, dass diese Fremden sie vor einem im Boden lebenden Riesenwurm warnen wollen. Das bemerken dann auch die Menschen-Siedler, die sich hier zurückgezogen haben, um nicht auf die Neue Erde zu müssen. Obwohl sich Simone in einen der Siedler verliebt, reist sie mit ihren Geschwistern weiter auf der Suche nach der Dogstar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dogstar Regie: Aaron Davies Drehbuch: Philip Dalkin, Doug MacLeod, Brendan Luno Musik: Yuri Worontschak