Junior 09:45 bis 10:00 Trickserie Kleine Prinzessin Ich mag keine Würmer GB 2004 Stereo 16:9 Merken Die kleine Prinzessin spielt begeistert im Matsch, baut Lehmburgen und veranstaltet mit dem Premier eine Matschklumpenschlacht. Plötzlich entdeckt sie einen Wurm. Angeekelt verlässt die kleine Prinzessin die Kuhle und matscht an einer anderen Stelle weiter. Aber auch hier erscheinen Würmer. Die Spaghetti im Teller sehen aus wie Würmer und die Zahnpasta aus der Tube. Da erfährt sie vom Gärtner, dass die Würmer die Erde fruchtbar machen. Plötzlich findet sie die glitschigen kleinen Dinger gar nicht mehr so eklig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Princess Regie: Edward Foster Drehbuch: Dan Wicksman Musik: Bradley Miles Altersempfehlung: ab 6