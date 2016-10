Junior 07:35 bis 08:00 Trickserie Die Abenteuer von Chuck & seinen Freunden Alle Trucks an Bord! USA, CDN 2010 Stereo 16:9 Merken 120 A Chuck und seine Freunde wollen Trucks auf See spielen. Sie bauen gemeinsam ein Schiff, stellen jedoch bald fest, dass es nicht schwimmen kann. 120 B Chuck möchte eine Firma gründen, die etwas produziert, was alle Trucks auf der ganzen Welt brauchen. Seine Freunde haben die tollsten Ideen, aber keine funktioniert richtig. Porter erklärt Chuck, dass man seine Mitarbeiter entsprechend ihren Fähigkeiten einsetzen muss, um bei der Arbeit gute Ergebnisse zu erzielen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Chuck & Friends Altersempfehlung: ab 6

