Junior 19:45 bis 20:00 Jugendserie Hotel 13 Diederichs Dilemma B, D 2012 Stereo 16:9 Tom, Liv und Diederich finden zu ihrer großen Freude endlich den Zeitregler in der Grabkammer. Sie wissen, dass sie jetzt wieder einen Schritt näher an Annas Rettung sind. Auch wenn Tom erst noch einen Weg finden muss, die Metallplatte vor Zimmer 13 wegzukriegen. Und das scheint wesentlich schwieriger als gedacht... Anna hat komplett dichtgemacht, nachdem sie Mister X gesehen hat. Sie weiß nun, dass sie auch Paul nicht mehr vertrauen kann und gerät immer mehr aus der Fassung. Schauspieler: Patrick Baehr (Tom) Carola Schnell (Anna) Julia Schäfle (Liv) Marcel Glauche (Flo) Hanna Scholz (Victoria) Gerrit Klein (Jack) Jörg Moukaddam (Lenny) Originaltitel: Hotel 13 Altersempfehlung: ab 6