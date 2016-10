Junior 15:40 bis 16:05 Trickserie Dogstar - Hunde im Weltraum Hobarts Geheimnis AUS, D 2007 Stereo 16:9 Merken An einer intergalaktischen Tankstelle treffen die Clark-Kinder Ramon Ridley, der wie sich herausstellt auch der Erfinder der Dogstar ist. Er weiß daher auch, dass das Raumschiff durch seine Programmierung zu einem bestimmten Zeitpunkt zur alten Erde zurückkehren wird. Durch besondere Umstände, die auch mit den eigenartigen Aktionen der beiden Steuerroboter Alice und Zipp zusammen hängen, verfehlen sie sich aber wieder. Von Ramon Ridley erfaren die Clarks, dass ihr Hund Hobart an dem Schlamassel des allerersten Fehlstarts der Dogstar schuld ist, da er an die elektrischen Leitungen gepinkelt hat. Sie beschließen, dass das ihr Geheimnis bleibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dogstar Regie: Aaron Davies Drehbuch: Philip Dalkin, Doug MacLeod, Brendan Luno Musik: Yuri Worontschak