Junior 09:35 bis 09:45 Trickserie Kleine Prinzessin Ich will nicht aufräumen GB 2006 Stereo 16:9 Die kleine Prinzessin spielt in der Küche, im Wohnzimmer, im Garten. Überall muss sie hinterher aufräumen. Sie baut ein riesiges Schloss aus Bauklötzen und soll es vor dem Schlafengehen wegräumen. Der König gestattet ihr ausnahmsweise Unordnung im eigenen Zimmer. Das nützt sie aus und gestaltet ihr Zimmer zu einem gigantischen "Gisbertland" für ihren Teddy. Doch wo ist nun der Teddy? Originaltitel: Little Princess Regie: Edward Foster Drehbuch: Cas Willing Musik: Bradley Miles Altersempfehlung: ab 6