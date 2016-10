Junior 07:35 bis 07:55 Trickserie Die Abenteuer von Chuck & seinen Freunden Der Rädertausch USA, CDN 2010 Stereo 16:9 Merken 119 A Biggs ist enttäuscht, weil keiner auf ihn achtet, sondern alle immer nur von Chucks Ideen begeistert sind. Also versucht er, einfach so zu tun, als sei er Chuck. Er spricht ihm alles nach und macht alles, was auch Chuck tun würde. Allmählich finden alle anderen Biggs Verhalten merkwürdig. Erst als Biggs unter einem Gerüst steckenbleibt, weil er wie Chuck unten durchfahren wollte, kommt alles raus. Chuck erklärt seinem Freund, dass er ihn so mag, wie er ist. 119 B Chuck möchte mit seinen Freunden Rettungsarzt spielen. Dazu müssen verschiedene Ersatzteile auf einen Anhänger geladen werden. Aber Chuck fängt an zu husten und zu niesen, s In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Chuck & Friends Altersempfehlung: ab 6

