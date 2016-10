Junior 17:30 bis 17:45 Kinderserie Das Haus Anubis In der Kiste D 2009 Stereo 16:9 Merken Kaya wird endlich aus der Toilette befreit. Als er nach Hause kommt, zeigt Charlotte ihm die kalte Schulter - und schießt dabei weit übers Ziel hinaus. Der Club versucht mit allen Mitteln, die Reise nach Ägypten zu verheimlichen. Doch Felix hat andere Sorgen. Er muss die Kiste verstecken, die er hinter dem Rücken des Clubs aus Ägypten geklaut hat. Nina möchte den Club auflösen und beraumt ein letztes Treffen an. Ist der Club am Ende? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristina Schmidt (Frau Nina Martens) Alicia Endemann (Frau Luzy Rosaline Schoppa) Daniel Wilken (Herr Daniel Gutenberg) Franziska Alber (Frau Delia Seefeld) Karim Günes (Herr Kaya Sahin) Mitja Manuel Lafere (Herr Felix /) Marc Dumitru (Herr Magnus von Hagen) Originaltitel: Das Haus Anubis Regie: Bart Van Leemputten Altersempfehlung: ab 6