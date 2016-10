Junior 15:15 bis 15:40 Jugendserie Der Sleepover Club Ausflug in den Busch AUS 2003 Stereo 16:9 Merken Die Klasse macht einen Ausflug in den australischen Busch. Hier findet ein Wettbewerb statt: Welche Gruppe zuerst mit Hilfe eines Kompasses das Camp wiederfindet, hat gewonnen. Kennys Ergeiz ist geweckt. Doch sie ist nicht die einzige. Auch die Mwollen gewinnen. Sie entmagnetisieren alle Kompasse, bis auf den eigenen. Während die anderen Gruppen orientierungslos durch den Busch irren, glauben die Jungs schon an den Sieg. Da merken sie, dass auch mit ihrem Kompass etwas nicht stimmt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashleigh Chisholm (Fliss) Caitlin Stasey (Frankie) Eliza Taylor-Cotter (Rosie) Basia Ahern (Lyndz) Hannah Wang (Kenny) Eliza Taylor (Rosie Cartwright) Ryan Corr (Matthew McDougal) Originaltitel: The Sleepover Club Regie: Michael Pattinson Drehbuch: Harper Collins, John Davies, Rose Impey Musik: Fiora Cutler