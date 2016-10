Junior 11:20 bis 11:45 Trickserie Die Abenteuer von Chuck & seinen Freunden Die Mutprobe USA, CDN 2010 Stereo 16:9 Merken 16A Chuck hat sich mit seinen Freunden ein Spiel ausgedacht, bei dem jeder von ihnen etwas Waghalsiges, das ihm die anderen vorgeben, unternehmen muss. Die Freunde bestehen ihre Aufgaben mit Bravour. Als jedoch Chuck an die Reihe kommt, ist er froh, dass ihn in demselben Moment seine Mutter nach Hause ruft. 16B Coach, der Trainer von Rallye, kommt zu Besuch. Chuck möchte unbedingt beweisen, dass er genauso wie sein großer Bruder das Zeug zum Renntruck-Star hat. Coach erklärt sich dazu bereit, ihn zu begutachten. Chucks Freunde haben lauter tolle Ideen, wie Chuck noch schneller fahren könnte. Doch nichts funktioniert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Chuck & Friends Altersempfehlung: ab 6