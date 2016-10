Junior 15:10 bis 15:35 Jugendserie Der Sleepover Club Die große Geschäftsidee AUS 2003 Stereo 16:9 Merken Der "Sleepover Club" ist pleite. Um die Clubkasse zu füllen, beschließen die Mädchen am Wochenende Autos zu waschen. Doch Lyndz hat keine Zeit, sie hat schon einen Nebenjob. Als Frankie erstaunt fragt, warum Lyndz nichts davon erzählt habe, reagiert diese wütend. Sie glaubt, dass Frankie ihr Geld für den Club haben will. Dabei braucht Lyndz es unbedingt für einen neuen Reitsattel. Der Streit der beiden wird von Sara belauscht. Sofort erkennt sie ihre Chance, dem "Sleepover Club" beizutreten: Sie bietet Frankie Geld an... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Basia Ahern (Lyndz Collins) Ashleigh Brewer (Alana) Ashleigh Chisholm (Felicity Sidebotham) Ryan Corr (Matthew McDougal) Blake Hampson (Michael Collins) Stefan La Rosa (Marco Di Pieri) Caitlin Stasey (Frankie Thomas) Originaltitel: The Sleepover Club Regie: Catherine Millar Drehbuch: Harper Collins, Sue Rose, Rose Impey, David Phillips