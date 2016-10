Sky Emotion 02:55 bis 04:25 Liebesfilm Liebesgrüße aus der Weihnachtsbäckerei CDN 2014 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Die beiden Lehrerinnen Christie und Penny (Erin Krakov, Miranda Frigon) sind seit ihrer Kindheit Rivalinnen. Denn damals konkurrierten sie beide um das Solo im Weihnachtsstück ihrer Grundschule. Als zur Adventszeit ein Backwettbewerb organisiert wird, entbrennt zwischen den beiden erneut ein verbissener Wettstreit - mit überraschenden Folgen. - Gutgelaunte Weihnachtskomödie über zwei wetteifernde Lehrerinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erin Krakow (Christie Reynolds) David Haydn-Jones (James) Alan Thicke (Chef Krueger) Genea Charpentier (Lily) Miranda Frigon (Penny Miller) Laura Soltis (Bev Reynolds) Jill Morrison (Allison) Originaltitel: A Cookie Cutter Christmas Regie: Christie Will Wolf Drehbuch: Barbara Kymlicka Kamera: Anthony C. Metchie Musik: Russ Howard III Altersempfehlung: ab 6