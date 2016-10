Sky Emotion 18:25 bis 20:15 Drama The Illusionist USA, CZ 2006 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Edward Norton in einem magischen Liebesreigen ... Wien, Anfang des 20. Jahrhunderts: Eduard und die Herzogin Sophie von Teschen verlieben sich unsterblich ineinander, müssen sich aber wegen ihres Standesunterschieds trennen und begegnen sich erst zehn Jahre später wieder. Eduard ist mittlerweile ein großer Magier. Nun will er das Herz der Herzogin wieder für sich gewinnen und überwindet dabei allerlei Hürden. Doch dann bringt der scheinbare Tod Sophies alles durcheinander. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edward Norton (Eisenheim) Paul Giamatti (Inspektor Uhl) Jessica Biel (Sophie) Rufus Sewell (Kronprinz Leopold) Eddie Marsan (Josef Fischer) Jake Wood (Jurka) Aaron Johnson (junger Eisenheim) Originaltitel: The Illusionist Regie: Neil Burger Drehbuch: Neil Burger Kamera: Dick Pope Musik: Philip Glass Altersempfehlung: ab 12