Drei Kontinente, drei Geschichten: Tourist Richard (Brad Pitt) kämpft in Marokko um das Leben seiner Frau (Cate Blanchett), die versehentlich von einem Ziegenhirten angeschossen wurde. In Kalifornien reist Richards Kinderfrau mit seinen Kindern illegal nach Mexiko. Und die taubstumme Chieko sucht in Tokio nach Liebe und Geborgenheit. - Raffiniert verwobenes Ensembledrama voll emotionaler Wucht. Ausgezeichnet mit dem Filmmusik-Oscar. In Google-Kalender eintragen