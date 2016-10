Sky Emotion 01:40 bis 03:30 Thriller Forget and Forgive CDN 2014 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Cop Anna Walker (Elisabeth Rohm) entkommt nach einem Angriff nur knapp dem Tod. Als sie im Krankenhaus aufwacht, leidet sie an Amnesie und hat keinerlei Erinnerungen an die Zeit davor. Beim Versuch, ihr altes Leben zu rekonstruieren, stellt sie fest, dass sie vor lauter Ehrgeiz im Job jahrelang ihren Mann und ihre Tochter vernachlässigt hat. Doch Annas Fortschritte führen sie und ihre Familie bald in große Gefahr. - Spannendes Thrillerdrama über eine taffe Cop-Frau und ihre Vergangenheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elisabeth Röhm (Anna Walker) Tygh Runyan (Derek Wregget) Neil Napier (Tate Walker) Vivien Endicott Douglas (Emily Walker) Mal Dassin (Nick) Katy Grabstas (Ingrid Gabor) Richard Clarkin (Clay Russo) Originaltitel: Forget and Forgive Regie: Tristan Dubois Drehbuch: Doug Barber, James Taylor Phillips Kamera: Daniel Villeneuve Musik: James Gelfand, Louise Tremblay Altersempfehlung: ab 12

