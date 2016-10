Sky Emotion 14:30 bis 16:25 Familienfilm My First Miracle USA 2016 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Angelica (Schauspielhoffnung Katya Martín) ist erst 17 Jahre alt, dennoch hat sie nicht mehr lange zu leben. Der Teenager leidet an der seltenen Knochenmarkskrankheit MDS, nur eine Spende könnte sie retten. Doch die Chance auf einen passenden Spender ist faktisch gleich null. Ihr einziger Wunsch ist, in ihrer verbleibenden Zeit die Liebe zu finden. Als sie sich mit dem Ausreißer Sean (Juan Castano) anfreundet, erleben die beiden ein Wunder, dass ihnen Hoffnung gibt. - Bewegendes Drama über Glaube, Liebe und viel viel Hoffnung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Patrick Flanery (Charlie) Valerie Cruz (Heidi) Matthew Rauch (Mark) Quinton Aaron (Brandon) Jason London (Pater Lawrence) Shad Gaspard (Jack) Juan Castano (Sean) Originaltitel: My First Miracle Regie: Rudy Luna Drehbuch: Rudy Luna Kamera: Alan McIntyre Smith Altersempfehlung: ab 12