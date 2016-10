Heimatkanal 23:15 bis 00:05 Familiensaga Forsthaus Falkenau Willkommen kleiner Rombach D 2002 Stereo Merken Während die Rombach-Familie um ein Neugeborenes größer wird und Rica nach Küblach zurückkehrt, verlässt Florian das Forsthaus in Richtung Passau. Er geht in ein Internat für Hochbegabte. Als plötzlich der Vater der kleinen Katharina auftaucht, fürchten Martin und Susanna um das Sorgerecht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Nora von Collande (Dr. Susanna Rombach gesch. Mangold) Bruni Löbel (Herta Bieler verw. Stolze geb. Gutenberg) Walter Buschhoff (Vinzenz Bieler) Michael Wolf (Markus Rombach) Sascha Hornig (Florian Michael Rombach) Dennis Hornig (Florian Michael Rombach) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Andreas Drost Drehbuch: Juliane Vasbender Musik: Bernhard Zeller

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 192 Min. Inside Nordkorea

Dokumentation

Das Erste 22:45 bis 00:15

Seit 87 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 23:00 bis 00:15

Seit 72 Min. Markus Lanz

Talkshow

ZDF 23:15 bis 00:30

Seit 57 Min.