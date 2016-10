Heimatkanal 20:15 bis 21:00 Serien Tierarzt Dr. Engel Heiße Nacht D 1998-1999 Stereo 16:9 Merken Quirin Engel behandelt eine Kuh von Ludwig Berlinger. Berlinger trinkt, weil seine Frau Maria ihn betrügt. In der Nacht brennt es auf dem Berlinger Hof. Die meisten in Hinterskreuth gehen davon aus, dass Berlinger den Brand im Suff selbst gelegt hat. Nur Quirin will das nicht glauben. Ein Motiv hätten die Bauern: Berlinger verweigert seine Zustimmung für einen Skilift, der durch sein Grundstück führen würde. Quirin braucht Ersatz für Gerlinde. Als sich Karin Janowski unter die Besucher des Wartezimmers mischt und verblüffend genaue Diagnosen stellen kann, ist schnell klar: Die Sprechstundenhilfe ist gefunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Dr. Quirin Engel) Susanne Czepl (Angelika Engel) Veronika Fitz (Gerlinde Schneider) Conny Glogger (Marlies Goll) Originaltitel: Tierarzt Dr. Engel Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Rainer Lauter Musik: Curt Cress, Chris Weller