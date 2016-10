Heimatkanal 12:05 bis 13:40 Heimatfilm Heimatlos D 1958 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Das Tiroler Bauernmädchen Barbara lässt sich nach einer Auseinandersetzung mit ihrem Verlobten in München mit dem charmanten Conny Fürst ein, nicht ahnend, dass er sein Geld als Autoschmuggler verdient. In einer Nebenrolle stellt Schlagersänger Freddy Quinn ('Junge, komm bald wieder') sein schauspielerisches Talent unter Beweis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marianne Hold (Barbara) Rudolf Lenz (Franz Leitner) Peter Weck (Conny Fürst) Helen Vita (Gertie) Freddy Quinn (Freddy) Joe Stöckel (Pfarrer) Werner Fuetterer (Hanuschke) Originaltitel: Heimatlos Regie: Herbert B. Fredersdorf Drehbuch: E. A. Wildenburg Kamera: Walter Riml Musik: Lotar Olias Altersempfehlung: ab 16