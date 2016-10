Heimatkanal 06:10 bis 06:45 Serien Gerd Anthoff in: Weißblaue Geschichten D Stereo Merken Die Goldene Hochzeit: Missstimmung bei der Feier der Goldenen Hochzeit des Ehepaares Dassler. Der Sohn nimmt das Ereignis zum Anlass, seinem Vater mitzuteilen, dass er einen Käufer für dessen Hof gefunden habe, obwohl der Vater gar nicht verkaufen will. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Gerd Anthoff in: Weißblaue Geschichten

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 292 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 52 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 52 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 52 Min.