Heimatkanal 23:15 bis 00:05 Familiensaga Forsthaus Falkenau Hassliebe D 2002 Stereo Endlich können Martin und Susanna einmal alleine Urlaub machen. Sie fahren in das Berghotel eines alten Freundes von Martin. Doch auch hier kommt Martin nicht zu Ruhe. Sein Freund Toni und dessen Frau Kathrin befinden sich in einer heftigen Ehekrise. Die Zufahrtstraße zu Tonis Hotel stört ein Steinadler Pärchen bei der Brut. Kathrin kämpft mit allen Mittel dafür, dass die Straße gesperrt wird. Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Nora von Collande (Dr. Susanna Rombach gesch. Mangold) Bruni Löbel (Herta Bieler verw. Stolze geb. Gutenberg alias Henrietta Bie) Walter Buschhoff (Vinzenz Bieler) Michael Wolf (Markus Rombach) Nikolai Bury (Peter Rombach geb. Bellinghaus) Nicole Schmid (Ricarda Rombach) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Andreas Drost Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Alfred Tichawsky Musik: Bernhard Zeller