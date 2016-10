Heimatkanal 15:20 bis 16:45 Melodram Der Priester und das Mädchen A 1958 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der junge Priester Hartwig eckt mit seinen modernen Vorstellungen in einem kleinen Weindorf ständig an. Nur Eva, der nach einem Unfall scheinbar gelähmten Tochter des Schloßherrn, kann er neuen Lebensmut geben. Ihr Verlobter Stefan sieht mehr als nur Zuneigung zwischen dem Priester und Eva und erzwingt eine Entscheidung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rudolf Prack (Walter Hartwig) Willy Birgel (von Gronau) Marianne Hold (Eva von Gronau) Rudolf Lenz (Stefan von Steinegg) Winnie Markus (Herta von Steinegg) Hans Thimig (Legationsrat Düringer) Rolf Wanka (Fiori, Staatssekretär) Originaltitel: Der Priester und das Mädchen Regie: Gustav Ucicky Drehbuch: Werner P. Zibaso, Hellmut Andics Kamera: Günther Anders, Hannes Staudinger Musik: Franz Grothe