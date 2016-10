Heimatkanal 09:50 bis 10:15 Serien Drei sind einer zuviel O Mann, o Mann D 1977 Stereo Merken Auf einer Abschiedsparty lernt Peter Melchior, der angehende Lehrer, die zwar reizende, aber ihm etwas merkwürdige Charlotte aus dem Westerwald kennen. Merkwürdig erscheint Peter, dass Charlotte mit Pfefferstreuer und langem Küchenmesser herumläuft, mutterseelenallein in einem sonst leerstehenden Hochhaus wohnt - und sich "Karlchen" nennen lässt. Immerhin kann er sie überlisten, ihn am nächsten Tag in den Bayerischen Wald zu fahren, wo er einer Schule zugeteilt ist. Im Gasthaus lernt Charlotte den stellungslosen Architekten Benedikt Kreuzer kennen. Bei ihrer angeborenen Hilfsbereitschaft bleibt auch Benedikt nichts anderes übrig, als sich von Karlchen bemuttern zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Fritsch (Bendikt Kreuzer) Herbert Herrmann (Peter Melchior) Jutta Speidel (Charlotte, genannt Karlchen) Ellen Umlauf (Frau Obermaier) Gaby Herbst (Gaby Hess) Barbara Rath (Reni Manns) Margot Mahler (Kellnerin Resi) Originaltitel: Drei sind einer zuviel Regie: Rudolf Jugert Drehbuch: Barbara Noack Kamera: Rudolf Körösi Musik: Erich Ferstl