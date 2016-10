Heimatkanal 04:35 bis 06:15 Drama Heimweh nach St. Pauli D 1963 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Hein Steinmann ist vor Jahren von Zuhause ausgerissen, um zur See zu fahren und hat inzwischen in Amerika Karriere als Sänger gemacht. Doch als er einen alten Seemannskameraden trifft, erwacht sein Heimweh nach St. Pauli ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Freddy Quinn (Jimmy Jones) Jayne Mansfield (Evelyne) Bill Ramsey (Jack) Beppo Brem (Seppl) Ullrich Haupt (Bob Hartau) Josef Albrecht (Theo Steinemann) Erna Sellmer (Mutter Steinemann) Originaltitel: Heimweh nach St. Pauli Regie: Werner Jacobs Drehbuch: Gustav Kampendonck Kamera: Heinz Pehlke Musik: Lothar Olias Altersempfehlung: ab 6

