Heimatkanal 22:00 bis 23:30 Komödie Freddy und der Millionär D, I 1961 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der kleine Angestellte Fritz muß den Italienurlaub ohne seine Braut verbringen. Als er den Millionär Mr. Lion kennenlernt, hilft er ihm, sich von den lärmenden Schmarotzern zu befreien, die die Millionärsvilla bevölkern. Mr. Lion ist begeistert und will Fritz zu seinem Schwiegersohn machen - da taucht Fritz' Verlobte auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Freddy Quinn (Fritz Meyer) Grit Boettcher (Edith Schmidt) Vittoria Prada (Silvia Stone) Heinz Erhardt (Präsident John Stone, Millionär) Hubert von Meyerinck (Direktor Walloschek) Grethe Weiser (Mrs. Keller) Joseph Offenbach (Diener Robert) Originaltitel: Freddy und der Millionär Regie: Paul May Drehbuch: Arnaldo Genoino Kamera: Kurt Grigoleit Musik: Lotar Olias Altersempfehlung: ab 6