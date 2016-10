Heimatkanal 11:35 bis 12:00 Krimiserie Die unsterblichen Methoden des Franz Josef Wanninger Wiedersehen macht Freude D 1980 Stereo Merken Theo Stummel wird aus langjähriger Haft entlassen und erklärt, dass er nun ein anständiges Leben beginnen möchte. Ein anonymer Hinweis an die Polizei macht darauf aufmerksam, dass er seine alte Drohung wahr machen will, Wanninger umzubringen. Als Theo bei Wanninger auftaucht und ihm einen Schnaps kredenzt, stellt sich heraus, dass dieser hochprozentige Tropfen vergiftet ist. Theo vermutet einen hinterhältigen Plan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beppo Brem (Franz Josef Wanninger) Maxl Graf (Fröschl) Claus Biederstaedt (Kettwig) Arthur Brauss (Friderich) Diether Krebs (Theo) Franziska Bronnen (Ellen) Originaltitel: Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger Regie: Theo Mezger Drehbuch: Bernd Schwamm Musik: Eugen Thomass