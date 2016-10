Heimatkanal 07:10 bis 07:55 Familiensaga Forsthaus Falkenau Unter Druck D 2011 Stereo 16:9 Merken Mitten im Gebiet des geplanten Naturparks entdeckt Stefan Leitner einen verlassenen Hof: Der ideale Platz für das Walderlebniszentrum. In Windeseile fertigt er eine Präsentation an, die er bei der Gemeinderatssitzung vorstellt. Doch Maria Grandl holt zum Schlag aus: Ein Förster, der mit seinen alltäglichen Aufgaben schon überfordert ist, soll nun auch noch ein solches Zentrum aufbauen? Bürgermeister Kögl macht einen Vorschlag: Stefan muss innerhalb von zwei Tagen seinen Sturmschadensbericht vorlegen. Bei all den beruflichen Turbulenzen bleibt Stefans Familienleben sehr auf der Strecke. Marie, die eigentlich ihren Geburtstag mit Stefan feiern wollte, ist enttäuscht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hardy Krüger Jr. (Stefan Leitner) Gisa Zach (Marie Stadler) Martin Lüttge (Wolfgang Leitner) Günther Schramm (Josef Neureuther) Veronika Fitz (Marianne Rainders) Maxi Warwel (Daniela Königstein) Lion Sokar (Daniel Schwanthaler) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Helmut Metzger Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Helge Peyker Musik: Bernhard Zeller Altersempfehlung: ab 12