Heimatkanal 00:50 bis 02:10 Heimatfilm Der Klosterjäger D 1953 Stereo

Klosterjäger Haymo verliebt sich in die schöne Gittli. Deren Bruder Wolfrat ist völlig verarmt und kann seine Zinsen an den Klostervogt nicht mehr bezahlen. Derart in die Enge getrieben, wird er zum Wilddieb und tötet im Gebiet des Propstes einen Steinbock. Haymo stellt den Gesetzesbrecher und wird von diesem niedergestochen. Gittli pflegt den Schwerverletzten, worauf dieser verspricht, ihren Bruder nicht zu verraten.

Schauspieler: Erich Auer (Haymo) Marianne Koch (Gittli) Paul Hartmann (Herr Heinrich) Willy Rösner (Eggebauer) Joe Stöckel (Pater Severin) Kurt Heintel (Wolfrat) Rudolf Vogel (Bader) Originaltitel: Der Klosterjäger Regie: Harald Reinl Drehbuch: Peter Ostermayr, Ludwig Ganghofer Kamera: Franz Koch Musik: Bernhard Eichhorn Altersempfehlung: ab 6