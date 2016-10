TLC 05:00 bis 05:45 Dokusoap Indianapolis 187 - Die Top-Ermittler Der Parkplatz-Killer USA 2008 Merken Habgier können Detective Jesse Beavers und sein Kollege Tom Tudor in diesem Mordfall als Motiv ausschließen, denn die Ermittler finden in den Taschen des Opfers mehrere 100-Dollar-Scheine. Der Mann wurde allem Anschein nach durch zwei Kugeln getötet, seine Leiche kurz darauf auf einem Parkplatz gefunden. Ganz in der Nähe wurden zwei Jugendliche beobachtet, die den Ort des Geschehens fluchtartig verließen: Der 17-jährige Lamont und sein Freund Cornelius werden wenig später von der Polizei gefasst und vernommen. Wie sich schließlich herausstellt, kommen die beiden als Täter nicht in Frage, doch sie liefern den Beamten eine heiße Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Shift